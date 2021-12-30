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Россия в скором времени может лишиться ртутных градусников

Общество
Россия в скором времени может лишиться ртутных градусников
pixabay.com  /  viktorpugno6

Москва, 30 декабря. Ртутные термометры в скором времени могут снять с продажи в России. Об этом рассказали представители нескольких аптечных сетей, маркетплейсов и дистрибуторов.

В 2013–2014 годах 128 стран, в числе которых Россия, подписали Минаматскую конвенцию, которая ограничивает использование ртути в бытовых условиях. Однако Россия еще не ратифицировала соглашение. Согласно документу, с 2020 года запрещено экспортировать и импортировать ряд ртутьсодержащей продукции. Об этом сообщают «Ведомости».

Китай является самым крупным производителем ртутных градусников. Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2019 году на него приходилось 95,7% импорта ртутьсодержащих термометров в Россию.

В то же время некоторые аптеки уже сообщают об отсутствии ртутных градусников. Дистрибутор ЦВ «Протек» заявил, что продает остатки таких термометров.

Ранее Минздрав России зарегистрировал препарат от COVID-19 «Ковид-глобулин». Разработанный специалистами холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» препарат доказал свою эффективность, безопасность и способность нейтрализовать COVID-19.

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