Россия в скором времени может лишиться ртутных градусников

Москва, 30 декабря. Ртутные термометры в скором времени могут снять с продажи в России. Об этом рассказали представители нескольких аптечных сетей, маркетплейсов и дистрибуторов.

В 2013–2014 годах 128 стран, в числе которых Россия, подписали Минаматскую конвенцию, которая ограничивает использование ртути в бытовых условиях. Однако Россия еще не ратифицировала соглашение. Согласно документу, с 2020 года запрещено экспортировать и импортировать ряд ртутьсодержащей продукции. Об этом сообщают «Ведомости».

Китай является самым крупным производителем ртутных градусников. Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2019 году на него приходилось 95,7% импорта ртутьсодержащих термометров в Россию.

В то же время некоторые аптеки уже сообщают об отсутствии ртутных градусников. Дистрибутор ЦВ «Протек» заявил, что продает остатки таких термометров.

Ранее Минздрав России зарегистрировал препарат от COVID-19 «Ковид-глобулин». Разработанный специалистами холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» препарат доказал свою эффективность, безопасность и способность нейтрализовать COVID-19.