Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 10:48
10:45
Общество
Ученый Розанов заявил, что у антипрививочников нет отвечающей за науку части мозга
10:42
Происшествия
Чиновника администрации Алушты задержали во время получения взятки в 300 тыс. рублей
10:41
Происшествия
Магистральный трубопровод прорвало в Оренбурге
10:37
Экономика
Глава Минприроды РФ спрогнозировал падение инвестиций в разведку нефти и газа
10:36
Экономика
Латвия на грани энергетического кризиса из–за нехватки щепы
10:34
Шоу-бизнес
Янковский назвал подарком встречу с Пожарской на съемках «Чемпиона мира»
10:30
Происшествия
В Ярославле охранник поликлиники распылил газовый баллончик в лицо пенсионерке
10:30
Происшествия
Подозреваемого в изнасиловании петербурженки задержали спустя шесть лет
10:29
Политика
Посол Китая Чжан Ханьхуэй назвал отношения России и Китая особо важными
10:23
Происшествия
В США арестовали мужчину, планировавшего убить Байдена и Обаму
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Верховной рады Волошин прокомментировал пословицей переговоры Путина и Байдена

Политика
Депутат Верховной рады Волошин прокомментировал пословицей переговоры Путина и Байдена
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 30 декабря. Переговоры президентов США и России без участия украинской стороны не стоит воспринимать как провал. Так считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин.

Разговор российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена состоится 30 декабря. Американский глава намерен обсудить с коллегой дипломатические меры по снижению напряженности на Украине.

«Так умиляют все эти: "Опять переговоры об Украине без Украины!". Поздно уже по этому поводу рефлексировать», — написал Волошин в Fscebook.

По его словам, киевская власть сама довела ситуацию до того, что переговоры России с кем-либо об Украине воспринимаются как благо.

«Поверьте, вот уж точно: не до жиру — быть бы живу», — вспомнил старую пословицу депутат.

Украина и западные страны все чаще говорят о якобы агрессии России на украинской границе. Москва отрицает эти заявления и выражает обеспокоенность из-за возможного вступления Киева в НАТО.

Переговоры Путина и Байдена пройдут поздно вечером. По информации Белого дома, они начнутся в 23:30.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат Верховной рады Волошин прокомментировал пословицей переговоры Путина и Байдена
украина путин байден волошин
Комментировать