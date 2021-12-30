Киев, 30 декабря. Переговоры президентов США и России без участия украинской стороны не стоит воспринимать как провал. Так считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин.

Разговор российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена состоится 30 декабря. Американский глава намерен обсудить с коллегой дипломатические меры по снижению напряженности на Украине.

«Так умиляют все эти: "Опять переговоры об Украине без Украины!". Поздно уже по этому поводу рефлексировать», — написал Волошин в Fscebook.

По его словам, киевская власть сама довела ситуацию до того, что переговоры России с кем-либо об Украине воспринимаются как благо.

«Поверьте, вот уж точно: не до жиру — быть бы живу», — вспомнил старую пословицу депутат.

Украина и западные страны все чаще говорят о якобы агрессии России на украинской границе. Москва отрицает эти заявления и выражает обеспокоенность из-за возможного вступления Киева в НАТО.

Переговоры Путина и Байдена пройдут поздно вечером. По информации Белого дома, они начнутся в 23:30.