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Росстат рассчитал влияние инфляции на реальный размер пенсий россиян

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 10:19
Экономика
Росстат рассчитал влияние инфляции на реальный размер пенсий россиян
Gosuslugi-online.ru

Москва, 30 декабря. Высокие темпы инфляции в 2021 году привели к снижению пенсий в реальном выражении, следует из опубликованных данных Росстата.

Согласно статистике, к концу ноября размер пенсий россиян сократился на 2,8% в годовом выражении. При этом данные не учитывают единовременную денежную выплату пенсионерам в размере 10 тысяч рублей, которая проводилась в сентябре по указу президента.

Пенсии росли в реальном выражении на протяжении всех месяцев 2020 года, и даже в январе 2021 года они увеличивались. По состоянию на ноябрь текущего года средний размер пенсии в России составляет 15 847 рублей, что на 5,3% выше, чем в ноябре прошлого года. Однако в ноябре годовая инфляция составила 8,4% и нивелировала рост.

Глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков ранее посоветовал откладывать деньги к пенсии начиная с первого дохода. Он отметил, что маленькие суммы могут прирастать инвестиционным доходом, который будет увеличиваться по принципу ложных процентов.

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