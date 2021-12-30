Росстат рассчитал влияние инфляции на реальный размер пенсий россиян

Москва, 30 декабря. Высокие темпы инфляции в 2021 году привели к снижению пенсий в реальном выражении, следует из опубликованных данных Росстата.

Согласно статистике, к концу ноября размер пенсий россиян сократился на 2,8% в годовом выражении. При этом данные не учитывают единовременную денежную выплату пенсионерам в размере 10 тысяч рублей, которая проводилась в сентябре по указу президента.

Пенсии росли в реальном выражении на протяжении всех месяцев 2020 года, и даже в январе 2021 года они увеличивались. По состоянию на ноябрь текущего года средний размер пенсии в России составляет 15 847 рублей, что на 5,3% выше, чем в ноябре прошлого года. Однако в ноябре годовая инфляция составила 8,4% и нивелировала рост.

Глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков ранее посоветовал откладывать деньги к пенсии начиная с первого дохода. Он отметил, что маленькие суммы могут прирастать инвестиционным доходом, который будет увеличиваться по принципу ложных процентов.