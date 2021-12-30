Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 10:47
10:45
Общество
Ученый Розанов заявил, что у антипрививочников нет отвечающей за науку части мозга
10:42
Происшествия
Чиновника администрации Алушты задержали во время получения взятки в 300 тыс. рублей
10:41
Происшествия
Магистральный трубопровод прорвало в Оренбурге
10:37
Экономика
Глава Минприроды РФ спрогнозировал падение инвестиций в разведку нефти и газа
10:36
Экономика
Латвия на грани энергетического кризиса из–за нехватки щепы
10:34
Шоу-бизнес
Янковский назвал подарком встречу с Пожарской на съемках «Чемпиона мира»
10:30
Происшествия
В Ярославле охранник поликлиники распылил газовый баллончик в лицо пенсионерке
10:30
Происшествия
Подозреваемого в изнасиловании петербурженки задержали спустя шесть лет
10:29
Политика
Посол Китая Чжан Ханьхуэй назвал отношения России и Китая особо важными
10:23
Происшествия
В США арестовали мужчину, планировавшего убить Байдена и Обаму
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мастер Селены Гомес опубликовал фото ее новой «стекающей» татуировки

Шоу-бизнес
Мастер Селены Гомес опубликовал фото ее новой «стекающей» татуировки
instagram.com  /  @selenagomez

Лос-Анджелес, 30 декабря. Фотография с новой татуировкой певицы и актрисы Селены Гомес появилась в Сети. Снимок опубликовал любимый мастер знаменитости Кит Скотт Маккарди.

Гомес посещает известный калифорнийский тату-салон Bang Bang Tattoo. Несколько недель назад в его аккаунте в соцсети появилось крошечное фото с новой татуировкой певицы, однако кадр довольно быстро удалили.

В черно-белых оттенках рисунок на коже звезды выглядел пугающим, поскольку создавалось впечатление, что по ее спине «стекает» кровь. Однако теперь в Instagram-аккаунте салона появился снимок, позволяющий детально рассмотреть тату актрисы. Оказалось, что «стекающая» татуировка — это изображение розы в акварельном стиле.

Сам розовый цветок набит в верхней части спины Гомес так, что часть его находится на шее знаменитости. Над розой можно заметить черно-белые римские цифры. Границы лепестков бутона выглядят размытыми, а вниз от цветка будто бы стекает темная краска.

Мастер Селены Гомес опубликовал фото ее новой «стекающей» татуировки
Prt Scr instagram.com / @bangbangnyc

Весной Гомес тоже посещала Bang Bang Tattoo, чтобы сделать татуировку в виде маленького креста на ключице. Всего же на теле певицы набито не менее 16 рисунков.

Ранее Селену Гомес заподозрили в романе с Крисом Эвансом. Знаменитостей заметили, когда они по отдельности выходили из одного и того же ресторана.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Мастер Селены Гомес опубликовал фото ее новой «стекающей» татуировки
татуировка гомес певица
Комментировать