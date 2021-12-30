Мастер Селены Гомес опубликовал фото ее новой «стекающей» татуировки

Лос-Анджелес, 30 декабря. Фотография с новой татуировкой певицы и актрисы Селены Гомес появилась в Сети. Снимок опубликовал любимый мастер знаменитости Кит Скотт Маккарди.

Гомес посещает известный калифорнийский тату-салон Bang Bang Tattoo. Несколько недель назад в его аккаунте в соцсети появилось крошечное фото с новой татуировкой певицы, однако кадр довольно быстро удалили.

В черно-белых оттенках рисунок на коже звезды выглядел пугающим, поскольку создавалось впечатление, что по ее спине «стекает» кровь. Однако теперь в Instagram-аккаунте салона появился снимок, позволяющий детально рассмотреть тату актрисы. Оказалось, что «стекающая» татуировка — это изображение розы в акварельном стиле.

Сам розовый цветок набит в верхней части спины Гомес так, что часть его находится на шее знаменитости. Над розой можно заметить черно-белые римские цифры. Границы лепестков бутона выглядят размытыми, а вниз от цветка будто бы стекает темная краска.

Prt Scr instagram.com / @bangbangnyc

Весной Гомес тоже посещала Bang Bang Tattoo, чтобы сделать татуировку в виде маленького креста на ключице. Всего же на теле певицы набито не менее 16 рисунков.

Ранее Селену Гомес заподозрили в романе с Крисом Эвансом. Знаменитостей заметили, когда они по отдельности выходили из одного и того же ресторана.