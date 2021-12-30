«Яндекс.Карты» определили самые «советские» города России

Москва, 30 декабря. Исследование сервиса «Яндекс.Карты» показало, какое количество проспектов, улиц и площадей с названиями в честь государственных деятелей, коммунизма и Октябрьской революции располагаются в России.

Самые популярные названия посвящены политикам Владимиру Ленину, Сергею Кирову, Михаилу Калинину и основоположнику научного коммунизма Карлу Марксу. При анализе специалисты сервиса учитывали названия, которые присваивались улицами по всей стране.

Самое большое количество советских названий оказалось в Краснодарском крае, на втором месте стоит Свердловская область, а далее Татарстан. В Москве подобных названий отмечается только 0,6%, поскольку было множество переименований.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о невозможности возрождения Советского Союза. Она отметила, что власти России не нацелены на это.

Специалисты из Германии считают, что Советский Союз распался из-за влияния западной культуры, передает «Подмосковье сегодня». Основной причиной стала песня рок-группы Scorpions.