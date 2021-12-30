Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 10:47
10:45
Общество
Ученый Розанов заявил, что у антипрививочников нет отвечающей за науку части мозга
10:42
Происшествия
Чиновника администрации Алушты задержали во время получения взятки в 300 тыс. рублей
10:41
Происшествия
Магистральный трубопровод прорвало в Оренбурге
10:37
Экономика
Глава Минприроды РФ спрогнозировал падение инвестиций в разведку нефти и газа
10:36
Экономика
Латвия на грани энергетического кризиса из–за нехватки щепы
10:34
Шоу-бизнес
Янковский назвал подарком встречу с Пожарской на съемках «Чемпиона мира»
10:30
Происшествия
В Ярославле охранник поликлиники распылил газовый баллончик в лицо пенсионерке
10:30
Происшествия
Подозреваемого в изнасиловании петербурженки задержали спустя шесть лет
10:29
Политика
Посол Китая Чжан Ханьхуэй назвал отношения России и Китая особо важными
10:23
Происшествия
В США арестовали мужчину, планировавшего убить Байдена и Обаму
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Яндекс.Карты» определили самые «советские» города России

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 10:04
Общество
«Яндекс.Карты» определили самые «советские» города России
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Москва, 30 декабря. Исследование сервиса «Яндекс.Карты» показало, какое количество проспектов, улиц и площадей с названиями в честь государственных деятелей, коммунизма и Октябрьской революции располагаются в России.

Самые популярные названия посвящены политикам Владимиру Ленину, Сергею Кирову, Михаилу Калинину и основоположнику научного коммунизма Карлу Марксу. При анализе специалисты сервиса учитывали названия, которые присваивались улицами по всей стране.

Самое большое количество советских названий оказалось в Краснодарском крае, на втором месте стоит Свердловская область, а далее Татарстан. В Москве подобных названий отмечается только 0,6%, поскольку было множество переименований.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о невозможности возрождения Советского Союза. Она отметила, что власти России не нацелены на это.

Специалисты из Германии считают, что Советский Союз распался из-за влияния западной культуры, передает «Подмосковье сегодня». Основной причиной стала песня рок-группы Scorpions.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Яндекс.Карты» определили самые «советские» города России
яндекс.карты улица советский
Комментировать