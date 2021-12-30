Милонов, Соловьев и Кормухин объяснили, почему ЕС говорит про Дмитриева, а не Айову

Западные пропагандисты — чиновники, правозащитники и ангажированные издания — выступили с протестами по поводу осуждения руководителя карельского отделения общества «Мемориал»1 (организация выполняет функции иностранного агента; Верховный суд 28 декабря 2021 года ликвидировал международный «Мемориал» из-за нарушения закона об иноагентах) за педофилию. Они пытаются подменить его доказанную вину политической деятельностью, и винят Россию в нарушении демократии. Об этом ФАН рассказали депутат Виталий Милонов, общественный лидер Андрей Кормухин и правовед Иван Соловьев.

Ранее стало известно, что главе отделения центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву суд назначил в качестве наказания 15 лет лишения свободы за растление малолетней и изготовление детского порно. По мнению официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Питера Стано, это является нарушением РФ международных обязательств.

Ранее суд в США приговорил к 15 годам тюрьмы мужчину, который сжег флаг ЛГБТ в городе Эймс в штате Айова в знак протеста против навязывания обществу образа жизни сексуальных меньшинств.

Депутат Госдумы России Виталий Милонов высказал мнение, что еврочиновники, пытающиеся упрекнуть в чем-то Россию, должны в России просто игнорироваться.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«В действительности такие, как господин Питер Стано, производят бессмысленные звуки ртом, и это — исключительно их проблема. Заявления, подобные его высказыванию, российские информационные агентства должны доносить до людей кратко и правильно. В данном случае Евросоюз требует, чтобы педофилы, изобличенные и осужденные в России, больше не получали уголовное наказание. Для них педофил, правильно политически ориентированный, не является педофилом», — заявил российский политик.

Милонов добавил, что россиянам пора прекратить обращать какое-либо внимание на заявления Евросоюза. По словам собеседника ФАН, эти заявления на самом деле не имеют к нам отношения, на них не стоит реагировать.

Лидер общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин обратил внимание, что официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза выразил негодование по поводу осуждения в России педофила, и не заметил, что пару лет назад в США жителя штата Айова приговорили к 15 годам за сжигание флага ЛГБТ.

vk.com / Движение СОРОК СОРОКОВ | ДСС

«Это лицемерие и двойные стандарты — часть политики объединенного Запада в отношении христианских ценностей и традиционной семьи как таковой. Глобалисты строят новый мир, в котором они не оставляют места для веры, нормальных семейных отношений, национального сознания и государства. Вера является фундаментальной основой национального государства. Запад насаждает и защищает так называемые нормы ЛГБТ и педофилию. Уничтожаются мораль и нравственность. Поэтому чиновник Евросоюза выговаривает России за то, что в нашей стране в соответствии с законодательством в места лишения свободы отправлен растлитель детей, вина которого доказана судом», — возмутился многодетный отец.

Руководитель патриотической организации указал, что в Евросоюзе пытаются отменить название Рождества, чтобы изжить сам праздник, так как он — христианский. Он заметил, что подобные действия являются продолжением запрета на Западе слов «папа» и «мама».

«Напомню, лидер России Владимир Путин гарантировал, что понятия «родитель №1» и «родитель №2» не заменят традиционных «маму» и «папу», пока он является президентом. Очень хорошо, что в прошлом году у нас приняли поправки к Конституции, которые на юридическом уровне дают возможность защитить наш народ от подобного европейского насаждения Содома. Было бы правильно, если бы чиновники Евросоюза обратили внимание на европейские источники финансирования организаций, расположенных на территории России. Эти организации, вопреки российским законам, исполняют заказы своих заграничных спонсоров: ведут политическую пропаганду и насаждают образ жизни ЛГБТ. Потом приходится доказывать, что они — иностранные агенты, которые не соблюдают нормы закона, и закрывать», — пояснил общественник.

Андрей Кормухин добавил, что доклад хакеров группы Anonymous и недавно опубликованные ими документы ясно показывают: подобные общественные организации в действительности работают в интересах Запада и координируются спецслужбами. По словам политического активиста, мы должны понимать, что европейские политики и далее будут выдвигать версии, будто в России якобы нет свободы слова и нарушают принципы демократии, в то же время у себя они продолжат подавлять жесточайшим образом любое инакомыслие.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев допустил, что человек несведущий может подумать, будто наказание в виде лишения свободы для Дмитриева может иметь политический подтекст. Он обратил внимание, что либеральные издания называют осужденного историком и одним из руководителей общественной организации «Мемориал».

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

«Они намекают на «месть кровавого режима» за «вскрытую правду». Это ложь. В период моей работы руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации я встретился с адвокатом Юрия Дмитриева. Различные правозащитники приходили ко мне с жалобами довольно часто. Встреча была длительной, адвокат много говорил о всяческих нарушениях в отношении его подзащитного. Мы попросили показать фото, которые делал господин Дмитриев, якобы для того, чтобы отслеживать физиологическое развитие своей малолетней приемной дочери. Его представитель не хотел показывать фотографии, но мы настояли. Мы увидели самое настоящее детское порно, никаких сомнений в том, что Дмитриев — преступник, ни у кого не осталось. Ни один нормальный человек не воспримет то, что он творил, по-другому. Именно это подтвердила и судебная экспертиза снимков», — рассказал доктор юридических наук.

Профессор пояснил, что иностранцы болезненно восприняли то, что представитель организации, которая действовала в России в их интересах, позиционировалась как несущая правду и обличающая государство, оказался самым настоящим педофилом. Они пытались и пытаются убедить общественность, что это не так, чтобы смягчить позор и отвлечь всех от подорванной репутации.

«Европейские правозащитники не могут не понимать, что Дмитриев — самый настоящий преступник, его место за решеткой. Но они не считают его действия преступлением, на свободе он им выгоден. Это иллюстрирует системный кризис либеральной мысли. Западные «глашатаи демократии» производят впечатление слепых, при этом им известна правда, это отвратительно. Западное общество закономерно пожирает само себя. Ничего хорошего с теми, кто покрывает самый настоящий Содом, быть не может», — предупредил собеседник ФАН.

Иван Соловьев напомнил, что право на наказание имеет только государство. Он подчеркнул, что у идеологов США и Европы поменялись местами понятия добра и зла, поэтому закон в Америке и Евросоюзе давно не является критерием справедливости. Именно поэтому, по мнению юриста, американец, сорвавший в США флаг ЛГБТ с церкви, был осужден на 15 лет, и никто из западных правозащитников не счел это попранием свобод и демократии.

Ранее ФАН рассказал о новом докладе «Анонимус» про работу британской разведки МИ-6 против России. Документы свидетельствуют, что для давления на Россию западные спецслужбы создают информационные вбросы, эта работа хорошо финансируется.

1 Организация, выполняющая функции иностранного агента