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Военнослужащие ВВО исполнили новогодние мечты двух школьниц в рамках акции «Елка желаний»

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 10:01
Армия
Военнослужащие ВВО исполнили новогодние мечты двух школьниц в рамках акции «Елка желаний»
mil.ru  /  Минобороны России

Хабаровск, 30 декабря. Командование объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) в рамках ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» осуществили мечты двух школьниц из Хабаровского края.

Военнослужащие исполнили желание ученицы 10 класса Анастасии. Девочка с детства любит небо и уже давно мечтала оказаться в кабине боевого самолета. Пилоты одной из авиационных воинских частей ВВО помогли школьнице покорить небесную высь, предоставив ей возможность посидеть за штурвалом авиационного тренажера Су-34. Под руководством инструкторов Анастасия успешно выполнила на тренажере сложные фигуры высшего пилотажа.

Кроме того, военнослужащие ВВО исполнили новогоднюю мечту ученицы 6-го класса Эвелины Мустафьевой. Для девочки провели экскурсию по воинской части противовоздушной обороны, а также рассказали об особенностях создания зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» и дали порулить современной военной техникой.

Всероссийская акция «Елка желаний» организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В акции традиционно принимают участие президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие представители власти.

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россия хабаровский край вво елка желаний
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