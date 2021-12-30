Жители Саранска смогут поехать к Деду Морозу на туристическом поезде

Саранск, 30 декабря. Новогодний состав туристического поезда «К Деду Морозу» по пути в Великий Устюг заедет в Саранск.

В пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») пояснили, что новогодний поезд отправится из Самары 4 января, а 5 января сделает остановку в Саранске, где пассажиры смогут присоединиться к путешествию на родину Деда Мороза, сообщают «Известия Мордовии».

В Великий Устюг состав прибудет уже утром 6 января, вечером он отправится дальше. В Кирове поезд остановится 7 января, где базируется резиденция Кикиморы Вятской, а 8 января вернется в Самару.

Ранее ФАН сообщал о состоявшемся 26 декабря в Санкт-Петербурге забеге Дедов Морозов. В мероприятии приняли участие несколько сотен энтузиастов, одетых в костюмы новогоднего волшебника.