Политолог Макеева о фильме «Гранит»: патриотическая продукция, близкая зрителю

На НТВ 28 декабря состоялся премьерный показ военного боевика «Гранит» режиссера Дениса Нейманда.

Действие киноленты разворачивается на территории Республики Мозамбик. По сюжету отряд террористов нападает на одну из деревень, бандиты расстреливают местных жителей, сжигают дома, а детей берут в плен.

В это же время в страну прибывает главный герой фильма с позывным «Гранит». Он вместе с командой российских инструкторов должен собрать данные о численности боевиков и их местоположении. Солдаты местной армии боятся выступать против радикалов, не соблюдают дисциплину и не выполняют приказы, поэтому российские инструкторы остаются с террористами один на один.

Как отметила политолог Наталья Макеева, художественный фильм «Гранит» пополнил коллекцию российских фильмов о современных войнах, в которых участвуют русские люди. Что показательно, как и его предшественники — ленты «Турист» и «Солнцепек», картина — качественная, хотя, как водится, «заклепочники» всегда найдут на что поворчать.

«Хорошо сделанная патриотическая продукция, близкая зрителю. Это именно то, что сейчас нужно, ведь и пропахший нафталином «патриотизм» в стиле заката СССР и дешевая халтура, если называть вещи своими именами, откровенно вредны, поскольку лишь отталкивают зрителя. В особенности — молодого, чуткого ко всякой фальши. Уже не говоря о картинах, которые до недавнего времени самозабвенно штамповала «шестая колонна» — когда тема вроде бы правильная, но то тут, то там проскакивает антисоветчина или откровенная русофобия, а то и оба этих момента вместе», — пояснила Макеева.

Очень здорово, что ситуация меняется, уверена собеседница ФАН. Что участники современных войн в сознании жителей России и всего Русского мира превращаются в героев — в тех, кто они есть. Чье «азь есмь» — это русское «да» бытия. Мы заканчиваем войны и приносим мир в истерзанные регионы, в отличие от Запада, не считающего жителей стран третьего мира за людей.

Аббас Джума

«И еще. Долгие годы либералы доказывали нам, что у России нет государственных интересов вне ее границ. Даже на постсоветском пространстве. Да и внутри границ, по мнению ряда персонажей, не все так однозначно. Фактом является то, что интересы России не заканчиваются на границе. Но на то мы и русские люди, чтобы действовать, исходя из наших морально-нравственных норм. Русский — всечеловек. Для него все — люди. И русская война очень сильно отличается от лишенной всяких норм и принципов войны англосаксов. Вне зависимости от того, где именно русский человек философствует гранатометом», — пояснила Наталья Макеева.

Она выразила надежду, за «Гранитом» последуют и другие не менее качественные и наполненные смыслом картины. Ведь это именно то, что сейчас нужно зрителю.

В фильме снимались Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.