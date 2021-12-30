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Дочь Марка Захарова обвинила Варшавера в желании уничтожить имя отца

Общество
Дочь Марка Захарова обвинила Варшавера в желании уничтожить имя отца
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 30 декабря. Народная артистка России Александра Захарова обвинила директора «Ленкома» Марка Варшавера в желании уничтожить имя отца, вычеркнув его из истории театра. Она рассказала о напряженных отношениях с театральным менеджером.

Артистка утверждает, что Варшавер ненавидит Марка Захарова. По ее словам, у отца с театральным менеджером были сугубо рабочие отношения, ни о какой дружбе речи и не шло.

«Это человек (Варшавер. — Прим. ФАН), который привык ко лжи. Он считает, что можно всех обмануть. Выдает ложь за чистую монету. Отец мне говорил, что у него пытаются «отжать» театр. Первый раз это случилось в 2014 году после смерти моей мамы», — заявила народная артистка России в программе Андрея Караулова.

По ее словам, Варшавер рад бы уничтожить и ее. Захарова рассказала, что директор театра говорит о плохой продаваемости билетов на спектакли с ее участием.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер ранее прокомментировал слова актрисы Александры Захаровой о его отношениях с ее отцом. Он в свою очередь подчеркнул, что дружил со знаменитым режиссером. По его словам, Захаров был больше, чем друг. Варшавер считал артиста своим родственником.

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захарова отношения варшавер
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