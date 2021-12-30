Глава МИД Германии Бербок усомнилась в возвращении России в G7

Берлин, 30 декабря. Россия в ближайшее время не сможет вернуться в формат G7. Такое мнение озвучила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она заявила, что Россия «исключила себя из этой группы» после референдума в Крыму. Это, по словам главы МИД, является «очень болезненным».

«В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться в Группу (семи. — Прим. ред.), нынешняя эскалация во всяком случае не делает ситуацию проще», — сказала Анналена Бербок агентству DPA.

Ранее сообщалось, что послы стран G7 рассчитывают на реформу Службы безопасности Украины после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Их волнует прозрачность назначения членов Конституционного суда.