Публицист Щукин: «Будет ли Запад душить Россию костлявой рукой голода»

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Успехи отечественного агропромышленного комплекса в рамках импортозамещения и противодействия антироссийским санкциям со стороны коллективного Запада уже никого не удивляют. С 2014 года наша страна вышла на стабильный урожай зерновых и зернобобовых культур (после доработки) более 100 млн тонн ежегодно, чего ранее никогда не было. Самый длительный период высоких урожаев в РСФСР исчислялся тремя годами: с 1976 по 1978. Теперь же он длится уже восемь лет подряд.

prt /

При этом советский рекорд 1978 года, 127,4 млн тонн, превзойден уже дважды: в 2017 и 2020 гг. И мог быть превзойден трижды, если бы не погодные флуктуации нынешнего года, приведшие к гибели зерновых на значительных площадях и к общему снижению урожайности почти на 7% (с 28,6 до 26,6 ц/га).

Следует учитывать, что в составе СССР находились и такие житницы, как Украина и Казахстан, ныне вот уже 30 лет как независимые государства. С 2017 года Россия вошла в число ведущих стран по экспорту зерна, прежде всего пшеницы, который стабильно держится на отметке выше 30 млн тонн в год. Та же картина наблюдается и по ряду других продовольственных товаров. В прошлом году стоимость данной статьи экспорта из нашей страны впервые превзошла стоимость аналогичного импорта. По итогам января-сентября 2021 года экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России был на сумму 24,563 млрд долларов, аналогичный импорт в Россию — на 24,229 млрд долларов. Есть все основания полагать, что данный плюс по итогам года не только сохранится, но даже увеличится.

Тем не менее утверждать, будто никаких проблем с продовольственной безопасностью у современной России нет, а угрозы на будущее исключены, было бы чрезмерной самонадеянностью. Если ориентироваться на данные, озвученные главой Банка России Эльвирой Набиуллиной, общая инфляция в стране будет немногим больше 8%, но конкретно продовольственные товары подорожали на 10,8%, овощи и фрукты — на 19,4%.

Пресс-служба правительства Мурманской области /

Понятно, что для беднейших слоев россиян это означает не только рост затрат на еду, но и переход на более однообразное и дешевое питание. Как следует из результатов исследования ИКСИ, если в 2020 году 25,1%, то есть четверть российских домохозяйств, тратила на еду более 50% доходов, а еще 47,1% — от 30% до 50%, то по итогам 2021 года ситуация станет еще более сложной. Реальная же продовольственная обеспеченность населения остается ниже рациональных норм, рекомендованных Минздравом РФ, особенно в региональном аспекте.

Жители 81 из 82 (без учета ЯНАО, ХМАО и Ненецкого АО) регионов РФ испытывают нехватку молока и молочных продуктов, а также фруктов и ягод, 75 — овощей и бахчевых культур. Так в 6 регионах наблюдается нехватка по семи группам продовольственных товаров из 10 основных групп (овощи и бахчевые культуры, картофель, фрукты и ягоды, хлеб и хлебопродукты, мясо и мясопродукты, рыба и морские продукты, сахар, растительное масло и яйца), 21 субъект федерации не обеспечен нормативным потреблением по 6 и 5 группам, а еще 19 — по 4. Единственный товар, в котором не нуждаются во всех регионах, — сахар. Дефицит потребления хлеба и хлебопродуктов зафиксирован в трех регионах, остальные группы продовольственных товаров в нужном количестве не потребляются более чем в 30 регионах страны, то есть более чем в трети от их общего числа.

К тому же при росте цен на продукты фактически «узаконено» ухудшение их качества. В группах «мясо и мясопродукты», а также «молоко и молокопродукты» находится продукция, которая содержит недопустимое количество растительных белков и жиров (включая пальмовое масло, импорт которого, как отмечают авторы доклада ИКСИ, за январь-сентябрь 2021 года вырос на 57% по стоимости и на 7,1% в физическом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020-го).

Такая ситуация на фоне пандемии COVID-19 влияет и на общие демографические показатели (снижение рождаемости и средней продолжительности жизни, повышение смертности и т. д.), и на заболеваемость населения, и на производительность труда. В качестве одной из мер противодействия росту «скрытого голода» неоднократно предлагалось введение продовольственных сертификатов для беднейших слоев населения, но всякий раз законопроекты такого рода «тормозились» органами законодательной и исполнительной власти.

Невские Новости /

Проблема же зависимости российского агропромышленного комплекса от импорта семенного и племенного материала, а также необходимых биодобавок к комбикормам недавно стала предметом специального поручения президента РФ и соответствующего рассмотрения на уровне Совета Федерации, после которого председатель СФ Валентина Матвиенко поставила неуд министерствам финансов и сельского хозяйства.

«Вот завтра нам перестанут семена картофеля поставлять супостаты, и что мы будем делать? Чем будем людей кормить? Вы давайте закатывайте рукава и занимайтесь серьезно этим. […] Пока у нас не будет семян укропа, салата, картофеля, кукурузы и всего остального, вам по-прежнему будет неуд или выводы соответствующие», — сказала она.

Отдельными темами являются снижение курса валюты, рост банковских ставок по кредитам, низкий уровень монетизации экономики и меры государственной поддержки импортозамещения. Хотя даже по ним наши западные партнеры грозят исками в ВТО и европейские суды. К этому добавляются проблемы логистики, когда «зеленая улица» открывается импортным, экспортным и транзитным товарам всех групп в ущерб поставкам продовольствия в отдаленные регионы России, как это наблюдается сейчас в регионах Арктики и Дальнего Востока.

Из вышеизложенного следует, что попытки правительства «разрулить» проблему за счет административного регулирования цен и введения экспортных пошлин на продовольственные товары сами по себе к успеху не приведут: нужны куда более глубокие, системные и комплексные решения. Но это «болезни роста», которые можно преодолеть.