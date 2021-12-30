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Ученый Ямамото обнаружил многоуровневую структуру общества у диких лошадей

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 09:43
Наука
Ученый Ямамото обнаружил многоуровневую структуру общества у диких лошадей
pixabay.com

Киото, 30 декабря. Обитающие на территории Португалии дикие лошади обладают высокоразвитой структурой общества, заявил глава международного исследования Шинья Ямамото. Итоги работы были опубликованы в журнале Scientific Reports.

На протяжении долгого времени ученые из Страсбургского и Киотского университетов наблюдали за 121 особью одичавших лошадей. Оказалось, что эти копытные объединяются в стабильные группы и строят отношения между собой. Таким образом они образовывают более высокий уровень популяции.

«У одичавших лошадей есть небольшие социальные организации, которые объединяются в "стада". Группы жеребцов-холостяков всегда остаются на периферии стада. Большие гаремы занимают центр стада», — сказано в сообщении.

Владельцы нижегородского племенного завода недавно купили детенышу косули инвалидную коляску. Животное осталось без двух ног и попало в заботливые руки владельцев племенного завода «Серая лошадь».

Житель Турции по имени Мерт Аккек любил помогать бездомным животным. Он решил открыть собственный приют. Мужчина взял большую часть сбережений и купил ферму под СтамбулоМ, пишет «Ридус».

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общество лошадь ямамото
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