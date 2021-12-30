Ученый Ямамото обнаружил многоуровневую структуру общества у диких лошадей

Киото, 30 декабря. Обитающие на территории Португалии дикие лошади обладают высокоразвитой структурой общества, заявил глава международного исследования Шинья Ямамото. Итоги работы были опубликованы в журнале Scientific Reports.

На протяжении долгого времени ученые из Страсбургского и Киотского университетов наблюдали за 121 особью одичавших лошадей. Оказалось, что эти копытные объединяются в стабильные группы и строят отношения между собой. Таким образом они образовывают более высокий уровень популяции.

«У одичавших лошадей есть небольшие социальные организации, которые объединяются в "стада". Группы жеребцов-холостяков всегда остаются на периферии стада. Большие гаремы занимают центр стада», — сказано в сообщении.

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