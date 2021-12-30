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Инвестор Лашков дал совет по сохранению сбережений в 2022 году

Экономика
Инвестор Лашков дал совет по сохранению сбережений в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 декабря. Самым лучшим вариантом сохранения сбережений для россиян является мультивалютный портфель. Гендиректор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков советует хранить средства в разной валюте и покупать облигации федерального займа, сообщает ИА REGNUM.

Лашков уверен, что в долларах следует хранить только ту часть сбережений, которая не будет тратиться в следующие полгода. Доллар может подрасти, к тому же его курс обеспечен достаточно совершенной системой финансовых инструментов. У евро наметилась тенденция к падению.

Россияне, живущие в мегаполисах, нередко рассматривают вариант хранения денег в японских иенах, швейцарских франках и сингапурских долларах.

«Целесообразность этого шага с точки зрения удобства вызывает сомнения», — считает Лашков.

Американская ФРС намерена свернуть программу выкупа активов. Это должно повлиять на укрепление доллара США. Так что при благоприятном стечении обстоятельств деньги, вложенные в доллары, можно не только сохранить, но и приумножить.

Почти половина (43%) россиян не имеет сбережений, 13% граждан не прожили бы на отложенные средства и месяца. Соответствующие данные приводят аналитики сервиса SuperJob.

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россия сбережения курс доллара
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