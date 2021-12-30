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Express: омикрон-штамм может вызывать нечеткое мышление из-за поражения органов

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 09:39
Общество
Express: омикрон-штамм может вызывать нечеткое мышление из-за поражения органов
Федеральное агентство новостей

Лондон, 30 декабря. Новый штамм коронавируса «Омикрон» может вызывать чувство «тумана в голове».

При омикрон-штамме могут не появляться лихорадка, потеря или изменение вкуса и обоняния, а также кашель. По данным приложения ZOE COVID, примерно у половины зараженных в Лондоне этих симптомов не было, сообщает Express.

Однако некоторые пациенты отмечают другие признаки нового штамма. Один из них «мозговой туман», то есть «вялое, расплывчатое и нечеткое» мышление.

«Похоже, что COVID-19 влияет на различные части нашего тела, включая наш мозг и другие системы органов», — отметил врач Эндрю Бадсон.

Специалист добавил, что повреждения органов и сопутствующие симптомы коронавируса могут нарушить работу мозга. Среди прочих признаков «Омикрона» отмечаются также головная боль, насморк, потеря аппетита, усталость, боль в горле и чихание.

Ранее сообщалось, что «Омикрон» имеет уровень смертности на 75% ниже по сравнению с предыдущими волнами COVID-19. Из-за новой мутации умерли 4,5% госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3%.

Также стало известно, что Минздрав России зарегистрировал препарат «Ковид-глобулин». Он основан на плазме крови переболевших COVID-19 пациентов, передает «Петербургский дневник».

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симптомы коронавирус омикрон
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