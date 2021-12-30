Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 13:52
13:51
Экономика
Стоимость салата «Оливье» увеличилась на 15%
13:50
Политика
Путин обсудил с президентом Палестины Аббасом двустороннее взаимодействие
13:49
Общество
Попова назвала неизбежным появление штамма коронавируса «Омикрон» в России
13:48
Шоу-бизнес
Рита Дакота рассказала о домогательствах в детстве
13:46
Политика
Захарова: власти Украины продолжают тотальную зачистку и репрессии против СМИ
13:46
Весь мир
Ливийский парламент заслушает на очередном заседании членов избиркома
13:46
Общество
Полицейского наградят медалью за спасение ребенка из ледяной воды в Липецке
13:45
Экономика
Банкир Авдокушина спрогнозировала стоимость кредитов в 2022 году для застройщиков жилья
13:43
Происшествия
Вечеринка подростков закончилась пожаром в частном доме под Екатеринбургом
13:42
Общество
Экс-замминистра лесного хозяйства Мордовии будут судить за нанесение ущерба в 121 млн рублей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Якутске займутся отловом бродячих собак
Общество
В Якутске займутся отловом бродячих собак
wikipedia.org  /  Josh Plueger

Якутск, 30 декабря. В мэрии Якутска сформирован оперативный штаб, который будет управлять мероприятиями по отлову бродячих собак. Оперштаб и 15 бригад общей численностью почти в 200 человек создали после трагической гибели сотрудницы Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета Сарданы Слепцовой — на нее напала стая собак, сообщает AmurInfo.

К решению проблемы привлечены 30 подготовленных ловцов из состава кинологической службы МВД и МЧС. В отношении ряда должностных лиц возбуждены уголовные дела по статье «Халатность, повлекшая смерть». На всей территории Якутска введен режим повышенной готовности.

Ранее ФАН сообщал, что власти Красноярска провели три аукциона по определению организаций, которые займутся отловом, содержанием, чипированием, стерилизацией и в случае необходимости усыплением бродячих собак. Это связано с участившимися случаями нападений одичавших животных на горожан.

Вернуться назад
Все новости / Общество / В Якутске займутся отловом бродячих собак
нападение собака отлов
Комментировать