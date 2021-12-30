В Якутске займутся отловом бродячих собак

Якутск, 30 декабря. В мэрии Якутска сформирован оперативный штаб, который будет управлять мероприятиями по отлову бродячих собак. Оперштаб и 15 бригад общей численностью почти в 200 человек создали после трагической гибели сотрудницы Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета Сарданы Слепцовой — на нее напала стая собак, сообщает AmurInfo.

К решению проблемы привлечены 30 подготовленных ловцов из состава кинологической службы МВД и МЧС. В отношении ряда должностных лиц возбуждены уголовные дела по статье «Халатность, повлекшая смерть». На всей территории Якутска введен режим повышенной готовности.

Ранее ФАН сообщал, что власти Красноярска провели три аукциона по определению организаций, которые займутся отловом, содержанием, чипированием, стерилизацией и в случае необходимости усыплением бродячих собак. Это связано с участившимися случаями нападений одичавших животных на горожан.