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Комиссаров после полета Пересильд призвал чаще отправлять на МКС космонавтов

Общество
Комиссаров после полета Пересильд призвал чаще отправлять на МКС космонавтов
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 30 декабря. Создатель реалити-шоу «Дом-2» и телеведущий Валерий Комиссаров прокомментировал полет актрисы Юлии Пересильд в космос. Продюсер считает, что на МКС чаще должны летать космонавты.

Комиссаров вспомнил о полете Пересильд на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Создатель телестройки перечислил, что бы он пожелал, если бы у него была возможность произнести тост.

В первую очередь, продюсер хотел бы, чтобы все эмоции оставались на передаче Малахова, а не в жизни. По мнению ведущего, люди должны учиться на чужих ошибках, чтобы в реальности было поменьше крика. Другое пожелание Комиссарова как раз было связано с Пересильд.

«И второе, чтобы в космос почаще летали не только актеры, но и хорошие космонавты», — призвал создатель «Дома-2».

В ответ Малахов напомнил коллеге, что в этом году отмечали круглую дату. Ведущий «Прямого эфира» говорил о 60-летии полета Юрия Гагарина в космос.

Ранее Валерий Комиссаров описал различия между Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной. Он пояснил, что позвал их на «Дом-2» как полярные человеческие образы.

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