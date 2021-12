Режиссер Зак Снайдер показал первый концепт-арт фильма «Мятежная Луна»

Москва, 30 декабря. Американский режиссер Зак Снайдер представил первый концепт-арт фильма «Мятежная Луна». Фантастический боевик выйдет на стриминговой платформе Netflix.

На арте представлены некие солдаты в футуристической форме. Одетые в черное, они идут во мраке с оружием в руках. Говорят, что картина будет напоминать «Звездные войны».

First look at concept art for Zack Snyder’s ‘REBEL MOON’.



