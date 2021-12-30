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Режиссер Зак Снайдер показал первый концепт-арт фильма «Мятежная Луна»

Общество
Режиссер Зак Снайдер показал первый концепт-арт фильма «Мятежная Луна»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Москва, 30 декабря. Американский режиссер Зак Снайдер представил первый концепт-арт фильма «Мятежная Луна». Фантастический боевик выйдет на стриминговой платформе Netflix.

На арте представлены некие солдаты в футуристической форме. Одетые в черное, они идут во мраке с оружием в руках. Говорят, что картина будет напоминать «Звездные войны».

Новый фильм Зака Снайдера расскажет о миролюбивой колонии, которая подверглась нападению тирана Велизария. Защищать свою родину станет загадочная девушка, которая отправляется на ближайшие планеты, чтобы собрать союзников.

Съемки картины начнутся в ближайшее время. Главную роль в «Мятежной Луне» сыграет София Бутелла, которая снималась у Гаспара Ноэ в фильме «Экстаз».

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кино Зак Снайдер мятежная луна
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