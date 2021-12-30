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Житель Иркутска спас двух пожилых людей из горящей квартиры

Общество
Житель Иркутска спас двух пожилых людей из горящей квартиры
pixabay.com

Иркутск, 30 декабря. Два человека находились в загоревшейся квартире. к счастью, их успел спасти случайный очевидец, который почувствовал запах гари.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области, возгорание произошло в квартире многоэтажного дома. После этого по подъезду стал резко распространяться сильный запах гари. Источник пожара случайно нашел оказавшийся в доме 52-летний иркутянин.

Мужчина не растерялся и стал стучать в дверь, а также он сразу же позвонил пожарным. Из задымленной квартиры очевидец помог выйти пожилой женщине и мужчине, на котором уже загорелась одежда. До приезда спасателей житель Иркутска предупредил о возгорании всех жильцов пострадавшего дома.

Ранее полицейский спас семью из охваченного огнем дома в Иркутске. Сотрудник полиции случайно оказался рядом с местом происшествия.

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