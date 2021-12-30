Адвокат Саакашвили сообщил о возвращении политика в тюрьму после госпиталя

Тбилиси, 30 декабря. Правоохранители вернули бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили из военного госпиталя Гори в тюрьму в городе Рустави. Об этом сообщил адвокат политика Ника Гварамия.

Бывший глава государства проходил лечение в военном госпитале после длительной голодовки, которую он объявил в тюрьме.

«Из руставской тюрьмы поговорили с адвокатами и подтвердили, что Саакашвили действительно переведен туда», — заявил Гварамия в интервью журналистам.

Юрист добавил, что хотел бы выяснить состояние здоровья своего подзащитного после перевода.

Девушка Саакашвили ранее пожаловалась на проблемы с памятью у политика. По ее словам, длительная голодовка привела к развитию серьезных заболеваний у бывшего лидера.