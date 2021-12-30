Минобороны РФ: более 200 учений различного уровня пройдет в РВСН в 2022 году

Москва, 30 декабря. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России проведут более 200 масштабных учений в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

В ходе учений военнослужащие отработают обширный перечень задач, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

«В 2022 году планируется проведение учений во всех соединениях, максимальным привлечением воинских частей и подразделений управлений соединений. Всего будет проведено более 200 учений различного уровня, 12 из которых — командно-штабные учения с ракетными соединениями», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что РВСН в 2022 году получат более 20 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Министр также добавил, что в следующем году российские вооруженные силы пополнятся двумя бомбардировщиками Ту-160М и подводным крейсером «Генералиссимус Суворов».