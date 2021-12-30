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Онлайн-кинотеатр IVI составил топ фильмов, которые чаще всего смотрят в новогоднюю ночь

Общество
Онлайн-кинотеатр IVI составил топ фильмов, которые чаще всего смотрят в новогоднюю ночь
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Москва, 30 декабря. Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» занял первое место в рейтинге картин, которые предпочитают смотреть россияне в новогоднюю ночь. Топ таких лент составил онлайн-кинотеатр IVI.

Рейтинг формировался на основе запросов пользователей в поисковой системе сервиса. В прошлую новогоднюю ночь фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» получил 58,5% просмотров.

«Большинство фильмов, вошедших в топ, стали традицией и ежегодно возглавляют рейтинги смотрения в новогоднюю ночь», — сообщили ТАСС в пресс-службе IVI.

Помимо истории про Женю Лукашина, в топ-5 вошли ленты «Один дома» (выбрали 17% пользователей), «Иван Васильевич меняет профессию» (13%), «Гринч — похититель Рождества» и «Гарри Поттер и философский камень». Кроме того, среди наиболее популярных картин оказались мультфильмы «Холодное сердце» и «Гринч», а также фильмы «Морозко», «Гарри Поттер и тайная комната», «Девчата» и «Служебный роман».

Ранее канал Fox News назвал лучшие зарубежные новогодние фильмы. Лента «Один дома» тоже попала в этот рейтинг.

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фильмы новый год ирония судьбы
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