Торги Мосбиржи открылись снижением курса доллара

Москва, 30 декабря. Рубль укрепил свои позиции к доллару, но опустился к евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии сократился на 4,25 копейки и составил 73,95 рубля. Стоимость европейской валюты при этом выросла на 6,5 копейки — до 83,95 рубля ха единицу.

Официальный курс доллара накануне поднялся на 15,55 копейки и закрепился на уровне 73,65 рубля. Евро опустился на 1,54 копейки и достиг 83,20 рубля, следует из данных, опубликованных на сайте Центрального банка РФ.

В грядущем году курс российской валюты установится в районе 75 руб. за доллар и 85-86 руб. за евро. Таким прогнозом поделился ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.