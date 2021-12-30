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«Главное — чтобы было о чем говорить»: политолог Бредихин о возможной встрече Путина и Байдена
Политика
«Главное — чтобы было о чем говорить»: политолог Бредихин о возможной встрече Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей  / 

Очередная встреча глав США и России, вероятно, пройдет на фоне обострения ситуации в Донбассе. Об этом ФАН рассказал член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Возможность встречи

Президент США Джо Байден не исключил возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в январе. Об этом сообщает журналистский пул Белого дома.

Официальной информации о времени, месте и формате переговоров глав двух государств на высшем уровне в настоящий момент нет. Но Джо Байден не исключает, что в следующем месяце встретится с Владимиром Путиным.

«Главное, чтобы было о чем говорить»: политолог Бредихин о возможной встречи Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей /

«Посмотрим», — заявил американский президент.

«Главное — чтобы было о чем говорить»

Как отметил Антон Бредихин, главное — чтобы было о чем говорить. Не секрет, что Белый дом отверг российское предложение по безопасности.

«Видимо, составлено предложение американское, его Байден и хочет обсудить. Но стоит ли Москве принимать его? Уже понятно, что с Украины США не уйдут, а продолжат дикими темпами накачивать ее оружием из Афганистана. К январю темпы только увеличатся», — пояснил Антон Бредихин.

Он не исключает появление новых провокационных действий. Байдену нравится информационный шум в преддверии переговоров. Он считает, что нужно давить на нашу страну, а затем качать свои права.

«Главное, чтобы было о чем говорить»: политолог Бредихин о возможной встречи Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей /

«Оттого и январская встреча, если она будет, пройдет на фоне очередного военного обострения вдоль российских границ», — заключил Антон Бредихин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден наладили контакт. По его словам, они с уважением относятся к позициям друг друга.

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