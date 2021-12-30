Кемеровский суд оставил под стражей главного инженера шахты «Листвяжная»

Белово, 30 декабря. Главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов, где недавно произошло ЧП с более чем 50 погибшими, и гендиректор холдинга «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев остаются в СИЗО по решению Кемеровского областного суда.

Алексееву, Лобанову и техническому директору компании Антону Якутову продлен арест до 25 января. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации с тяжкими последствиями

«Лобанов оставлено без изменений, Алексеев — без изменений», — передало издание РИА Новости слова представителя суда.

Пожар на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел в конце ноября. В результате ЧП погиб минимум 51 человек, среди них шесть горноспасателей. Всем жертвам аварии установят памятник в Кемеровской области.