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Дуэйн Джонсон обвинил Вина Дизеля в манипуляциях

Шоу-бизнес
Дуэйн Джонсон обвинил Вина Дизеля в манипуляциях
Кадр из фильма «Форсаж»

Лос-Анджелес, 30 декабря. Вин Дизель занимается манипуляциями, когда через соцсети призвал Дуэйна Джонсона вернуться в кинофраншизу «Форсаж». Об этом заявил сам «Скала».

Исполнитель роли Доминика Торетто попросил бывшего рестлера сняться в десятой части «Форсажа». Однако сам актер, похоже, не горит желанием возвращаться на съемочную площадку, о чем рассказал в недавнем интервью. Об этом сообщил ScreenRant.

«Я был очень удивлен недавним постом Вина. В июне прошлого года, когда мы с Вином на самом деле встретились не через социальные сети, я прямо и конфиденциально сказал ему, что не вернусь во франшизу. Я был тверд, но сердечен в своих словах и сказал, что всегда буду поддерживать актеров и всегда буду болеть за успех франшизы, но у меня не было шансов вернуться», — отметил Джонсон.

По его мнению, недавний пост Дизеля — это пример его манипуляций. Ему не понравилось, что он воспитывает своих детей через соцсети, а также упомянул смерть актера Пола Уокера. Дуэйн предложил оставить всех их в покое.

Дуэйн Джонсон обвинил Вина Дизеля в манипуляциях
hdwallpapers.net / randy / CC BY-SA 3.0

«Мы говорили об этом несколько месяцев назад и пришли к четкому пониманию. Моей целью все это время было завершить свое удивительное путешествие с этой невероятной франшизой «Форсаж» с благодарностью и изяществом», — резюмировал «Скала».

Ранее голливудская актриса Бетти Уайт пошутила, что ее коллега Райан Рейнольдс до сих пор не может разлюбить ее. Об этом артистка рассказала в своем интервью, посвященным ее грядущему столетию.

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Дуэйн Джонсон кино форсаж вин дизель
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