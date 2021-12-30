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Читатели Le Figaro обвиняют Запад в нагнетании ситуации из-за авианосца в Средиземном море
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Читатели Le Figaro обвиняют Запад в нагнетании ситуации из-за авианосца в Средиземном море

Политика
Читатели Le Figaro обвиняют Запад в нагнетании ситуации из-за авианосца в Средиземном море
wikipedia.org

Париж, 30 декабря. Министр обороны США Ллойд Остин предпочел оставить авианосец ВМС в водах Средиземного моря, что насторожило читателей французского издания Le Figaro.

Источники сообщают, что таким образом Пентагон хочет успокоить Европу, которая беспокоится из-за накалившейся обстановки на Украине. Французы в комментариях под статьей обсудили действия Запада.

«Путин уважает только сильных. А Европа таковой не является!» — написал anonyme 85293.

Как считает Geoc Jr, можно точно утверждать, что Европа, как таковая, уже не существует. Причем это касается всех аспектов: военной промышленности, политики, дипломатии и социальной жизни.

«Давайте говорить серьезно. Семьи, затем монархии, а потом и западные олигархические картели всегда использовали благовидные предлоги для всех своих варварских реальных шагов», — отметил Vieille Canaille — Gentilhomme.

AIUS LOCUTIUS не понимает, что авианосец забыл в Средиземном море. Он хотел бы, чтобы корабль находился где-нибудь в Карибском бассейне.

Ранее читатели французского издания Le Figaro заявили, что Россия открыто говорит о своих успехах в оборонной сфере, а это исключает какие-либо агрессивные планы. Таким образом они отреагировали на недавнее заявление президента РФ Владимира Путина об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет «Циркон».

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