Роспатент назвал одним из главных изобретений года инсулин в таблетках

Москва, 30 декабря. Три главных изобретения уходящего года — композиционный материал с антибактериальным эффектом, робот-дезинфектор и инсулин в таблетках, заявил глава Роспатента Григорий Ивлев.

При помощи композиционного материала можно производить какие угодно предметы обихода. При этом они будут обладать высокой эластичностью и степенью биодеструкции — способностью разрушать патогенные биопленки, а также демонстрировать высокий в сравнении с ранее известными материалами уровень антибактериальной защиты. Сыграл огромную роль в новой реальности пандемии и робот-дезинфектор Сбербанка, который может ориентироваться в пространстве, выстраивать маршрут и запоминать преграды для качественной обработки.

Попытки создать инсулин в таблетках были и раньше, но ученые терпели неудачи. Новый препарат имеет слоистую структуру, в том числе он содержит наночастицы золота. Благодаря своей структуре и составу «новый инсулин» в разы устойчивее перед воздействием едкой среды нашего желудка.

«Создаются целые новые технологии для жизни и в ковидной ситуации», — рассказал глава ведомства в беседе с РИА Новости.

Глава Роспатента пояснил, что отбор лучших изобретений проводят эксперты Федерального института промышленной собственности. В нем принимают участие специалисты девяти отраслевых отделов института.

Недавно ученые Ярославского университета изобрели метод продления срока службы дорожного полотна. Новая разработка позволит повысить несущую способность дорог и сможет обеспечить экономию на каменных материалах при строительстве.