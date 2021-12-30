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Минпромторг ожидает начало серийного производства электромобилей в ближайшие годы

Экономика
Минпромторг ожидает начало серийного производства электромобилей в ближайшие годы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 30 декабря. Серийное производство первого легкового электромобиля начнется в России в ближайшие два года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Министр напомнил, что для российских легковых электромобилей с 2022 года должна заработать мера поддержки в рамках льготного автокредитования. Скидка на автомобиль составит 25%, но не более 625 тысяч рублей.

«Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два», — сообщил РИА Новости Мантуров.

Глава Минпромторга ранее заявлял, что рассчитывает получить заявку на заключение обновленного специнвестконтракта (СПИК 2.0) по производству электромобилей на территории России с января следующего года. Замглавы Минпромторга Александр Морозов сообщил, что «Моторинвест» может выйти на рынок электрокаров быстрее конкурентов.

Ранее британская фирма ZipCharge создала переносное зарядное устройство, которое пригодится владельцам электромобилей. Разработчики утверждают, что оно подойдет для стандартных поездок по Великобритании.

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