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Глава Минприроды Козлов пообещал заповедникам проверки за билеты мимо кассы

Общество
Глава Минприроды Козлов пообещал заповедникам проверки за билеты мимо кассы
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Москва, 30 декабря. На особых охраняемых природных территориях, где были замечены случаи продажи билетов мимо кассы, пройдут проверки, заявил глава Минприроды Александр Козлов.

В заповедниках — территориях с самой строгой охраной запрещена экономическая деятельность, но познавательный туризм разрешен, напомнил собеседник РИА Новости.

«И я хочу подчеркнуть, что следственные проверки ждут все территории, где руководство злоупотребляет своими полномочиями», — предупредил Козлов.

Однако в этой сфере хватает и других проблем. В пример можно привести Сочинский национальный парк. Хаотичная застройка, нет документов, бесконтрольное изменение границ, перечислил министр. Из-за многолетних махинаций часть территории вообще выбыла из границ нацпарка. В итоге Козлов обратился в прокуратуру с просьбой провести следствие.

Скоро сохранностью заповедных территорий могут заняться казаки, новыми обязанностями может стать охрана леса и природы. С такой инициативой выступил замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.

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