Глава Минприроды Козлов пообещал заповедникам проверки за билеты мимо кассы

Москва, 30 декабря. На особых охраняемых природных территориях, где были замечены случаи продажи билетов мимо кассы, пройдут проверки, заявил глава Минприроды Александр Козлов.

В заповедниках — территориях с самой строгой охраной запрещена экономическая деятельность, но познавательный туризм разрешен, напомнил собеседник РИА Новости.

«И я хочу подчеркнуть, что следственные проверки ждут все территории, где руководство злоупотребляет своими полномочиями», — предупредил Козлов.

Однако в этой сфере хватает и других проблем. В пример можно привести Сочинский национальный парк. Хаотичная застройка, нет документов, бесконтрольное изменение границ, перечислил министр. Из-за многолетних махинаций часть территории вообще выбыла из границ нацпарка. В итоге Козлов обратился в прокуратуру с просьбой провести следствие.

Скоро сохранностью заповедных территорий могут заняться казаки, новыми обязанностями может стать охрана леса и природы. С такой инициативой выступил замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.