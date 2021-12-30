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Sohu: США никогда не признают Россию как равную могущественную державу

Политика
Sohu: США никогда не признают Россию как равную могущественную державу
Федеральное агентство новостей

Пекин, 30 декабря. Залповые пуски российских гиперзвуковых ракет «Циркон» заставили США признать военную мощь РФ. Белый дом видит в этом серьезную проблему. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Соединенные Штаты намерены навязать России «бесконечную игру» по истощению ее ресурсов, отмечают авторы статьи. Эксклюзивный перед предоставляет издание «ПолитРоссия».

Китайские эксперты заявили, что Вашингтон никогда не признает Москву. США не видят в РФ равную могущественную державу, поэтому и не будут с ней мириться.

«У США вообще нет концепции сосуществования с другими сильными державами в мире, с которыми можно разделять все блага планеты», — подчеркнули специалисты Sohu.

Ранее китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой заявило, что Россия превратит США в радиоактивную пыль, если Украина станет членом НАТО.

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