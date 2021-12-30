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Элитный жилой комплекс планируют возвести в центре Южно-Сахалинска

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 08:45
Общество
Элитный жилой комплекс планируют возвести в центре Южно-Сахалинска
ФБА «Экономика сегодня» .

Южно-Сахалинск, 30 декабря. Компания «Сфера» совместно с группой компаний архитекторов на заседании градостроительного совета представила проект под названием «Лаперуз» — элитный жилой комплекс в центре Южно-Сахалинска.

Комплекс бизнес-класса будет включать в себя две двадцатиэтажные башни, на последних этажах будут располагаться пентхаусы с гостиницами. Сообщается, что в домах будут консьержи, домофоны, охрана, скоростные лифты, подземная стоянка. Наземной парковки на территории ЖК не будет. Кроме того, крыши зданий разместят на себе зоны отдыха.

Дома построят в культурном центре Южно-Сахалинска, где располагаются театр и музей. Это подчеркнет статус района. Здание будет выполнено преимущественно из стекла.

Ранее аналитики агентства Tweed сообщили, что покупательский спрос на жилье в элитных новостройках Москвы вырос за год на 70%.

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южно-сахалинск элитный жилой комплекс Лаперуз
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