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Оперштаб по отлову собак сформировал 15 бригад после гибели женщины в Якутске

Общество
Оперштаб по отлову собак сформировал 15 бригад после гибели женщины в Якутске
signal.rkomi.ru

Якутск, 30 декабря. Оперативный штаб по отлову собак создан в Якутске после гибели женщины. Всего сформировано 15 бригад, сообщила пресс-служба окружной администрации города в Telegram.

После инструктажа в четверг бригады выйдут на маршруты. Всего 15 групп, в составе — 30 ловцов. В округах организовано патрулирование и привлечена вся автотехника окружной администрации.

«Количество бригад по отлову будет кратно увеличено, ведется формирование списков из имеющих опыт отлова специалистов, обеспечение автотранспортом и необходимыми спецсредствами», — говорится в сообщении.

Стая собак напала на 53-летнюю женщину на территории ипподрома в Якутске днем, 29 декабря. Жительница Якутска погибла. Возбуждено уголовное дело.

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якутск оперштаб отлов собак
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