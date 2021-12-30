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SuperJob: большинство россиян хотят сделать 31 декабря выходным днем навсегда

Общество
SuperJob: большинство россиян хотят сделать 31 декабря выходным днем навсегда
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Москва, 30 декабря. Более 80% россиян считают, что 31 декабря необходимо официально объявить выходным днем. Такие результаты следуют из опроса сервиса SuperJob.

Идею поддержали больше женщины, чем мужчины. При этом большинство россиян, выступивших за такую инициативу, были моложе 35 лет, передает РИА Новости.

Чаще других о признании 31 декабря выходным днем мечтают жители Волгограда и Казани — 89% и 88% соответственно. Чуть меньше такую инициативу поддерживают в Москве и Санкт-Петербурге. Жителям Красноярска и Екатеринбурга тоже пришлась подобная инициатива по вкусу, однако не так сильно, как остальным.

Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что данный вопрос будет рассмотрен. Поддержал идею и глава думского комитета по труду и социальной политики Ярослав Нилов. Он считает, что 31 декабря как выходной день необходимо закрепить в Трудовом кодексе.

Сервис SuperJob провел еще один опрос. Согласно результатам, более трети россиян не любят новогодние корпоративы.

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опрос 31 декабря выходной день
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