Москва, 30 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о стратегии информационной безопасности страны. Его сограждане не оценили это решение.

Документ предусматривает вызовы и угрозы нацбезопасности Украины, включая противодействие России. Украинцы возмутились действиями правительства и высказали критику через соцсети.

«Можно сколько угодно рассказывать про демократическую Украину, но больше это государство похоже на диктаторское», — написал Сергей С.

Игорь О. не удивится, если власти скажут, что Солнце теперь зеленое. Все несогласные при этом мгновенно получат повестку в военкомат.

«А тем временем в России смотрим новые серии "Сватов"» — добавила Наталия Л.

Андрей Э. считает, что Зеленскому после таких решений не стоит удивляться, что его не воспринимают. По этой же причине ждать переговоров с Москвой не стоит.

«Геббельс одобряет» — не без сарказма добавил Александр Б.

Ранее стало известно, что Зеленский нарушил девять статей конституции, введя санкции против украинских телеканалов. Депутат Рады от ОПЗЖ Юрий Загородний заявил, что действия главы государства указывают на беззаконие в стране.