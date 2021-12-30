Читатели Der Spiegel: потребители в Германии субсидируют Украину за счет цен на газ

Берлин, 30 декабря. Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали руководство Германии за проволочки в запуске «Северного потока — 2» и возмутились необходимостью оплачивать транзит газа через Украину.

Журнал разместил на своем сайте материал о готовности нового газопровода к эксплуатации. В издании отметили, что об этом уже объявили президент России Владимир Путин и глава «Газпрома» Алексей Миллер. В Der Spiegel заявили, что Москва якобы «усиливает давление» на Берлин и напомнили о критическом отношении к проекту в США и на Украине.

Публикация взволновала читателей. В комментариях они делились мнениями о ситуации, отмечая, что не могут больше слушать нытье о потерях Украины. Пользователь Peter указал, что нагрузку по субсидированию украинского бюджета оплачивает немецкий потребитель благодаря ценам на газ и электричество.

«Украина может привести в порядок свой бюджет и, наконец, решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию» с российского газа для немецких домохозяйств», — пишут в комментариях.

Другие читатели также задавались вопросом, почему они несут ответственность за транзитные сборы Украины и недоумевали, по какой причине Федеральное сетевое агентство Германии не завершает сертификацию газопровода.

Накануне в Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что ситуация с сертификацией оператора трубопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG с середины ноября не поменялась. Представитель ведомства указала на сделанное ранее заявление главы регулятора Йохена Хомана, что сертификация в первой половине грядущего года не ожидается, и Nord Stream 2 AG пока не предоставила документы о реорганизации компании.