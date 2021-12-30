Пользователи Twitter возмущены проблемой с ПЦР-тестами в Британии

Эдинбург, 30 декабря. Спрос на ПЦР-тесты в Великобритании вырос, что привело к сильным задержкам результатов. Британцы через соцсети высказали свое негодование.

Сейчас для прохождения тестирования с ответом приходится ждать до пяти дней. С наибольшей проблемой столкнулись шотландские лаборатории, поскольку появление штамма «Омикрон» спровоцировало всплеск заболеваемости. Жители Шотландии обсудили проблему в Сети.

«11 дней, и я все еще считаю!» — отметил @PercyBysshe.

Другой пользователь написал, что вернулся в Шотландии без заражения коронавирусом. Однако ему пришлось сдать ПЦР-тест и он ждал результатов пять дней. По его мнению, это недопустимо.

«Может быть, если бы люди перестали бронировать ПЦР-тесты каждый раз, когда они кашляют или когда были рядом с кем-то, кто кашлял», — написал @marcholden89.

Один из шотландцев вспомнил, как делал ПЦР-тест в августе. Он многократно обращался в лабораторию, чтобы получить результат, но в итоге ничего не добился. Он подчеркнул, что больше не будет проходить подобные процедуры и не станет связывать себя с коронавирусной пандемией.

Ранее врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова заявила, что Новый год всегда сулит многочисленные контакты с близкими и родными. Чтобы их здоровье было в безопасности, необходимо перед праздниками пройти тестирование на коронавирус.