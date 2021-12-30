Политолог Ищенко указал на неоднозначное отношение ЕС к России

Москва, 30 декабря. Евросоюз заинтересован в экономических связях с Россией, но постоянно затягивает этот процесс. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Журналистка издания «Украина.ру» Ангелина Николаева поинтересовалась у эксперта, как именно будут складываться отношения между Россией и Европой в 2022 году. Он не нашел однозначного ответа.

«Да бог его знает, как они будут развиваться. Потому что предпосылки есть ко всему. С одной стороны Европейский Союз, и Германия, и другие страны постоянно заявляют о том, что они заинтересованы в наращивании экономического сотрудничества с Россией (это действительно так). С другой стороны они всеми силами затягивают решения, которые могли бы это сотрудничество действительно оформить и сделать необратимым», — отметил Ищенко.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Эксперт добавил, что Европа затягивает процесс запуска «Северного потока — 2». Однако политики понимают, что отказ от российского газа погубит экономику. Ее постигнет та же участь, что и Украину.

Ранее руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов заявил, что Европа опустошила собственные газовые хранилища больше чем на 40%. По его мнению, ЕС если и исчерпает собственные газовые запасы, то лишь ближе к весеннему периоду.