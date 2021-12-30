Политолог Ищенко: украинцы не верят в свое правительство

Москва, 30 декабря. Жители Украины не верят в свое правительство и правильно делают. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба записал в достижения «Крымскую платформу» и переговоры между Киевом и Вашингтоном. Однако он считает, что обычным людям от подобных действий властей ни холодно, ни жарко.

«Для Украины, как для государства, для населения, для общества важных событий нет. Они не верят, и справедливо не верят в то, что их политики могут что-то изменить. Они рассчитывают на то, что каким-то образом сойдутся звезды, изменится внешняя ситуация и американцы смилостивятся и пришлют кого-то ими управлять, или Россия захватит и начнет ими как-то управлять», — отметил Ищенко.

ПолитРоссия

Он добавил, что украинцы не верят в то, что своими силами смогут изменить ситуацию. Они думают, что ни голосование, ни сопротивление не принесут должных результатов. Они ждут, когда Украина как государство скончается и перестанет портить им жизнь.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы видеть российского лидера Владимира Путина на саммите в «нормандском формате», где будут присутствовать Россия, Украина, Франция и Германия.