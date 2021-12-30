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Политолог Гаспарян назвал продолжение пандемии COVID-19 главным событием 2021 года

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 08:23
Политика
Политолог Гаспарян назвал продолжение пандемии COVID-19 главным событием 2021 года
pixabay.com  /  MiroslavaChrienova

Москва, 30 декабря. Несмотря на насыщенный событиями 2021 год, главной проблемой остается коронавирусная пандемия. Об этом заявил радиоведущий Армен Гаспарян.

В 2021 году канцлер Германии Ангела Меркель покинула свой пост, а отношения между Израилем и Палестиной вновь обострились. Однако политолог считает, что наибольшего внимания заслуживает другая проблема.

«Пандемия не побеждена. Вот это самое знаковое событие, а все остальное вообще никого не интересует, по сути», — отметил политолог.

Политолог Гаспарян назвал продолжение пандемии COVID-19 главным событием 2021 года
instagram.com / @asgasparyan

Он привел пример штурма Капитолия, в ходе которого пострадало много людей. Однако ни один правозащитник не стал возмущаться по этому поводу. Если брать вывод войск США из Афганистана. Это событие обсуждали десять дней, а дальше это перестало быть интересным.

«Уход Меркель. Ну, вечного в мире ничего нет. Сейчас забавно будет посмотреть за канцлером от СДПГ, как он все это будет разгребать, все это адовое великолепие. Это не событие для глобального мира. Глобально — это пандемия», — резбмировал Гаспарян.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что штаммы коронавируса «Дельта» и «Омикрон» могут привести к «цунами новых случаев» заражения инфекцией.

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Все новости / Политика / Политолог Гаспарян назвал продолжение пандемии COVID-19 главным событием 2021 года
гаспарян пандемия коронавирус COVID-19
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