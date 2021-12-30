Белый дом обозначил время будущих переговоров Путина и Байдена

Вашингтон, 30 декабря. Грядущий телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится в 23:30 по московскому времени. Об этом сообщили в Белом доме.

Данное время уже занесено в график президента, уточнили там. Разговор Байден будет вести из семейной резиденции в городе Уилмингтон, штат Делавэр. Пресса на мероприятие допущена не будет.

«Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии, в 3:30 по полудню (23:30 по московскому времени)», — следует из расписание Байдена.

Американские СМИ ранее уточнили, что президент США планирует провести разговоров с российским лидером в преддверии Нового года. При этом Байден не исключил возможность личной встречи в январе следующего года.