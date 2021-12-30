Владельцы обледеневших иномарок в Приморье получат у синоптиков справки для компенсации

Владивосток, 30 декабря. Владельцы автомобилей, прибывших во Владивосток покрытыми толстым слоем льда, смогут получить компенсацию. Для этого необходимо взять у синоптиков справку, сообщает Примгидромет.

Справка подтверждает, что машины пострадали из-за опасного явления «быстрое обледенение». Эта ситуация касается сухогруза Sun Rio, прибывшего из Пусана при плохой погоде. В пути транспортные средства покрылись толстой коркой льда. Судно пришвартовано у причала порта Владивостока, проводится разгрузка обледеневших автомобилей.

«Такие справки помогут при возмещении ущербов и легитимны при предъявлении в страховых компаниях, судебных органах и так далее. Для оформления справки необходимо заполнить заявку на сайте www.primgidromet.ru в разделе «Услуги» — «Порядок получения информации о погодных условиях по запросу"», — сообщают синоптики.

Ранее стало известно, что сильные морозы стали причиной проблем с электроэнергией в городе Артем, который находится в 36 километрах от Владивостока.