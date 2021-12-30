МИД России опроверг информацию о возможном снятии моратория на смертную казнь

Москва, 30 декабря. Россия не видит поводов пересматривать свою позицию относительно моратория на смертную казнь. Об этом рассказали в МИД РФ.

Россия и дальше будет соблюдать мораторий на смертную казнь, о чем заявлял Конституционный суд РФ и президент России Владимир Путин. Об этом рассказал РИА Новости уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

«У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введен мораторий на применение смертной казни. Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд РФ, и высказывался президент РФ», — сказал он.

Лукьянцев добавил, что позиция Москвы относительно этого вопроса четко определена. Об этом свидетельствует решение Конституционного суда, которые и ввел мораторий на смертную казнь.

Ранее председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин не стал исключать возможности возвращения смертной казни на территории страны. Зорькин считает, что введение моратория в 1996 году стало уступкой ценностям, которые не свойственны российскому национальному правосознанию. Но вместе с тем глава Конституционного суда считает маловероятным подобное развитие событий.