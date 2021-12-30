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Единоразовый налоговый вычет при покупке автомобиля могут ввести в России

Общество
Единоразовый налоговый вычет при покупке автомобиля могут ввести в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 декабря. Налоговый вычет суммой до 1 миллиона рублей необходимо ввести для граждан России при покупке автомобиля. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Соответствующее письмо отправлено на имя главы Минтруда Антона Котякова. В нем Орлов напомнил о праве граждан на налоговый вычет при покупке квартиры.

По его мнению, соответствующая мера поддержки должна быть и на приобретение автомобиля, так как его наличие имеет большое значения для некоторых категорий россиян. Об этом передает RT.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — говорится в обращении.

Тем временем в России ввели новый налоговый вычет. Он будет распространяться на физкультурно-оздоровительные мероприятия.

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автомобиль инициатива налоговый вычет
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