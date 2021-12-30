Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 09:15
09:11
Происшествия
Четверо пострадавших при пожаре в больнице Красноярска остаются в тяжелом состоянии
09:10
Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса доллара
09:00
Общество
Антигололедный реагент «Бионорд» начнут массово применять на дорогах в Новосибирске
09:00
Общество
Диетолог рассказала, как питаться на новогодних каникулах, чтобы не набрать вес
09:00
Общество
Не хватает импульса: почему Петербург отстает от Москвы в сфере образования
09:00
Общество
На финишной прямой: подводим итоги года по регионам России
08:54
Общество
Кемеровский суд оставил под стражей главного инженера шахты «Листвяжная»
08:54
Шоу-бизнес
Дуэйн Джонсон обвинил Вина Дизеля в манипуляциях
08:53
Политика
Читатели Le Figaro обвиняют Запад в нагнетании ситуации из-за авианосца в Средиземном море
08:51
Общество
Telegraph: «Омикрон» обладает низким уровнем смертности по сравнению с другими штаммами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

СК обжалует оправдательный приговор фигурантам дела о насилии над сиротами в Петербурге

Общество
СК обжалует оправдательный приговор фигурантам дела о насилии над сиротами в Петербурге
pixabay.com  /  Sang Hyun Cho

Санкт-Петербург, 30 декабря. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин велел обжаловать оправдательный приговор фигурантам дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в Санкт-Петербурге.

Дело в отношении фигурантов было завершено в декабре 2018 года. Им вменялось 23 случая насилия в отношении воспитанников детского дома «Центр содействия семейному воспитанию № 8», сказано на портале ведомства.

Дело в отношении фигурантов было завершено в декабре 2018 года. К уголовной ответственности уже привлекли фотографа Александра Брыкова. Суд приговорил четырем годам и семи месяцам за решеткой за съемку порнографических материалов с участием несовершеннолетних россиян, а также за сексуальное насилие над воспитанниками.

По версии следствия, воспитатели и преподаватели детдома №10 принуждали детей к действиям сексуального характера в течение 15 лет. В домогательствах также обвинили заслуженного учителя России Станислава Виноградова.

Накануне фигурантов оправдали. На данный момент все обвинения с бывших работников детдома сняли, их освободили из-под стражи в зале суда.

Вернуться назад
Все новости / Общество / СК обжалует оправдательный приговор фигурантам дела о насилии над сиротами в Петербурге
дети насилие сироты
Комментировать