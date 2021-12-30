СК обжалует оправдательный приговор фигурантам дела о насилии над сиротами в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 декабря. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин велел обжаловать оправдательный приговор фигурантам дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в Санкт-Петербурге.

Дело в отношении фигурантов было завершено в декабре 2018 года. Им вменялось 23 случая насилия в отношении воспитанников детского дома «Центр содействия семейному воспитанию № 8», сказано на портале ведомства.

Дело в отношении фигурантов было завершено в декабре 2018 года. К уголовной ответственности уже привлекли фотографа Александра Брыкова. Суд приговорил четырем годам и семи месяцам за решеткой за съемку порнографических материалов с участием несовершеннолетних россиян, а также за сексуальное насилие над воспитанниками.

По версии следствия, воспитатели и преподаватели детдома №10 принуждали детей к действиям сексуального характера в течение 15 лет. В домогательствах также обвинили заслуженного учителя России Станислава Виноградова.

Накануне фигурантов оправдали. На данный момент все обвинения с бывших работников детдома сняли, их освободили из-под стражи в зале суда.