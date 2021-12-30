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Минобороны обеспечило ВДВ новейшими машинами «Завет-Д»

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 08:01
Армия
Минобороны обеспечило ВДВ новейшими машинами «Завет-Д»
ИА Политика Сегодня  /  Алла Ларионова

Москва, 30 декабря. Министерство обороны РФ приняло на снабжение новейшие машины управления артиллерийским огнем «Завет-Д» для Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Источник РИА Новости рассказал, что на данный момент обсуждается вопрос заключения контракта на первую партию о серийном производстве машин в 2022 году, чтобы «в короткие сроки закрыть потребности ВДВ в этом виде техники».

«Завет-Д» оборудован техникой, которая помогает обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные. Кроме того, он позволит взаимодействовать артиллерии с беспилотниками различных классов на совершенно новом уровне.

«Благодаря этому должна вырасти эффективность применения артиллерийских подразделений ВДВ, которые вооружаются самоходными орудиями 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка", 2С9-1М "Нона-СМ", а в перспективе — новейшими 2С42 "Лотос", — отметил источник.

Ранее стало известно, что Минобороны России провело учения расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» в Бурятии.

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минобороны вдв "Завет-Д"
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