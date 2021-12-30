Минприроды: число заповедных земель в России планируется увеличить до 30%

Москва, 30 декабря. Треть территорий России необходимо ввести под действие природоохраняемых законов к 2023 году. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

Такие положения предписывает Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия ООН. На данный момент в России 25% территорий находятся под законодательной защитой. В их числе, в частности, защитные леса и водоохранные зоны. Об этом передает РИА Новости.

«В рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" планируется создать 24 ООПТ (особо охраняемых природных территорий) и 16 из них к настоящему времени уже созданы. Так что 30% — вполне реальная цифра», — отметил Козлов.

Ранее ведомство выступило с инициативой по привлечению казаков на охрану природы. Предполагается, что отряды будут принимать участие в рейдах и при режимах ЧС.