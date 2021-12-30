Иммунолог Жемчугов посоветовал вызывать Деда Мороза на дом

Москва, 30 декабря. Вызвать Деда Мороза на дом безопаснее с эпидемической точки зрения, чем ходить с ребенком на праздничные мероприятия, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Однако необязательно полностью отказываться от городских елок, если вы сделали прививку. В случае, если все взрослые члены семьи вакцинированы, ходить на праздничные мероприятия с ребенком можно спокойно, отметил медик в беседе с ТАСС.

«Дети болеют действительно легко, но они переносчики, но если в семье все вакцинированы, то бояться нечего», — сказал он.

Правда следует помнить, что в период новогодних праздников контакты детей с непривитыми родственниками лучше ограничить, заключил специалист.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники и присоединить их к 28 дням отпуска. Ликвидировать рождественские каникулы и нарушать сложившуюся традицию долгих празднований нельзя. В этом убежден депутат Государственной думы Олег Морозов.