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Иракский переводчик рассказал об использовании усыпляющего порошка при задержании Хусейна

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 07:20
Политика
Иракский переводчик рассказал об использовании усыпляющего порошка при задержании Хусейна
ru.wikipedia.org  /  U.S. Military / Public Domain

Вашингтон, 30 декабря. Некий усыпляющий порошок был использован при задержании экс-президента Ирака Саддама Хусейна военными США. Об этом рассказал сотрудничавший с американцами иракский переводчик.

По словам источника, он участвовал в операции по задержанию Хусейна. Специалист напомнил об обещании американских властей выдать несколько миллионов долларов в качестве вознаграждения предоставившим информацию о местонахождении бывшего президента.

«Спустя примерно восемь месяцев с начала моей работы с ними поступили сведения, естественно, абсолютно секретные, о которых никто не знал, о месте, где скрывался Саддам Хусейн в районе Эд-Дур в провинции Салах-эд-Дин», — отметил собеседник РИА Новости.

На место направили американский спецназ. Однако переводчику не разрешили приблизиться, так как у него не было противогаза. По его словам, там был распылен усыпляющий газ.

Он добавил, что после операции были покрыты неким белым веществом саженцы апельсиновых деревьев, попугаи, скот, бродячие собаки, при этом все животные были мертвы.

Ранее адвокат экс-главы Ирака Саддама Хусейна Мохаммад Муниб сообщил о нарушениях всех основополагающих норм международного права в судебном процессе над бывшим президентом.

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Саддам Хусейн усыпляющий порошок задержание хуссейна
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