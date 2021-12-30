МВД подготовило требования к параметрам допустимого в России оружия самообороны

Москва, 30 декабря. МВД подготовило специальные технические параметры для оружия самообороны, которое производится в России и ввозится на территорию страны.

Речь идет о травматических и газовых пистолетах и револьверах, механических распылителях и аэрозольных устройствах, а также электрошокерах. Согласно новым требованиям, травматическое оружие не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия путем изменения каких-либо элементов устройства.

Также конструкция не должна позволять «в результате внесения обратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную либо затворную коробку для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств», указано в проекте по данным ТАСС.

Категорически запрещено, чтобы человек имел возможность отсоединить ствол от корпусной детали или затвора, для фиксации должны использоваться стальные штифты. Никаким образом не допускается возможность стрелять из травмата патронами к огнестрельному оружию и патронами с металлическим сердечником. На стреляных гильзах должны быть признаки, позволяющие определить тип оружия.

«Механические распылители, аэрозольные и другие устройства не должны иметь форму, имитирующую боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие. Они должны иметь яркую цветовую окраску отдельных деталей и механизмов», — отмечается в проекте приказа.

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